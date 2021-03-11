Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії"
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Фрагмент статті на сайті Всесвітнього економічного форуму про княгиню Ольгу, в якому її згадують як "першого російського монарха", а Київську Русь як "предка сучасної Росії" прибрали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Форуму.
"Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості", - йдеться в підписі до статті.
Зауважмо, в статті, зокрема, чоловіка княгині Ольги Ігоря назвали Іваном.
Раніше лідер "ЄС" Порошенко закликав Світовий економічний форум виправити помилку.