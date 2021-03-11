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Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії"

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Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії"
Фрагмент статті на сайті Всесвітнього економічного форуму про княгиню Ольгу, в якому її згадують як "першого російського монарха", а Київську Русь як "предка сучасної Росії" прибрали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Форуму.

"Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості", - йдеться в підписі до статті.

Зауважмо, в статті, зокрема, чоловіка княгині Ольги Ігоря назвали Іваном.

Раніше лідер "ЄС" Порошенко закликав Світовий економічний форум виправити помилку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії

Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    Порох, браво! такі маленькі, для багатьох несвідомих, примітки, типу: "Ольга - кацапськая княгиня" - це справжні методи війни! і кацапи це дуже добре розуміють! вони постійно використовують цей прийом - в фейсбуці постійно пишуть, що "Мрія" - це "расейський самольот", в історичних программах розповідають про свою "тьісячелетнюю историю" тощо!
    Все це треба зупиняти одразу! московія не має права використовувати історю Русі! Це не їх історія!!!! і крапка
  • Полтава и Харьков
    А Президент Зе и его команда даже и не заметили. Да и какая, собственно, разница, правда же?
  • fedjka - fedjka
    vot ***** 'Poroh, dazhe tut rusnju moknul v grjaz.
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