Росія звинувачує Україну в невиконанні Мінських угод, щоб Захід зняв санкції, - Резніков
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю Obozrevatel.
"Росіяни блокують всі позитивні речі, виступають з промовами на всіх рівнях, звинувачуючи Україну в тому, що нібито вона не виконує Мінські угоди. Для чого? Щоб спробувати переконати Захід зняти санкції, мовляв, це не вони винні", - акцентував Резніков.
Він зазначив, що під час спілкування з послами і міністрами закордонних справ у рамках засідання Радбезу ООН з питань Мінських угод, переконався, що всі країни дотримуються єдиної позиції: повага до суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.
"Є абсолютне розуміння, що Росія є державою-агресором і окупантом. Ніякі санкції ніхто знімати не буде", - підкреслив віцепрем'єр.