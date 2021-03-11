На Вінниччині та Миколаївщині потрібно якомога швидше посилювати карантин, - KSE

У Вінницькій і Миколаївській областях необхідно якомога швидше ввести карантинні обмеження на рівні "червоної" зони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"У Вінницькій і Миколаївській області необхідно, якомога швидше, вже на місцевому рівні впроваджувати посилені карантинні обмеження, які будуть порівнянні з "червоним" рівнем небезпеки і не очікувати поки національні індикатори зреагують, щоб не допустити колапсу медичної системи", - заявив Ганиченко.

За його словами, в Україні захворюваність щотижня продовжує рости на 20%, при цьому в "червоних" областях після введення локдаунів темпи поширення інфекції сповільнюються.

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