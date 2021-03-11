"Укрзалізниця" обмежила продаж квитків у "червоні" зони до 19 березня

Обмеження продажу квитків, а також висадки і посадки пасажирів, що прямують в Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області, залишаться в силі до 19 березня включно, і будуть скасовані за фактом офіційного виходу регіонів із статусу "червоних зон" згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я.

Про це йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця" наголошує, що готова до призначення спеціальних рейсів за поданням місцевих облдержадміністрацій для безпечного перевезення людей з дотриманням всіх карантинних вимог і закликає пасажирів дотримуватися посиленого маскового режиму на борту.

Нагадаємо, що на сьогодні відкрито продаж на 5 спеціальних рейсів в / із Закарпаття:

358/357 Рахів - Київ: 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон в разі критичної необхідності);

13/14 Солотвино - Київ: 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 12 і 13 березня);

15/16 Рахів - Харків, 13 березня (рейс у зворотному напрямку 12 березня);

81/82 Ужгород - Київ: 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 12 і 13 березня);

45/46 Ужгород - Лисичанськ: 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 15 і 16 березня).

Також читайте: "Укрзалізниця" припинила рух потягів у "червоних" зонах