"Укрзалізниця" обмежила продаж квитків у "червоні" зони до 19 березня
Про це йдеться на офіційному сайті "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"Укрзалізниця" наголошує, що готова до призначення спеціальних рейсів за поданням місцевих облдержадміністрацій для безпечного перевезення людей з дотриманням всіх карантинних вимог і закликає пасажирів дотримуватися посиленого маскового режиму на борту.
Нагадаємо, що на сьогодні відкрито продаж на 5 спеціальних рейсів в / із Закарпаття:
358/357 Рахів - Київ: 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон в разі критичної необхідності);
13/14 Солотвино - Київ: 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 12 і 13 березня);
15/16 Рахів - Харків, 13 березня (рейс у зворотному напрямку 12 березня);
81/82 Ужгород - Київ: 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 12 і 13 березня);
45/46 Ужгород - Лисичанськ: 13 і 14 березня (рейси в зворотному напрямку 15 і 16 березня).