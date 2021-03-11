СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн

СБУ виявила масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Порушено кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

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У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

"Заходи здійснюються за участю працівників Державної фіскальної служби, Держпраці та Держпродспоживслужби, спрямовані на подальший збір доказів і відомостей, що стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі буде повідомлено згодом", - відзначили в СБУ.

СБУ офіційно не вказує, про яку мережу АЗС йдеться. Однак сьогодні Цензор.НЕТ писав про те, що СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco.