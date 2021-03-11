ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш. ДОКУМЕНТ
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Розслідування проти депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
Про це свідчить відповідь Офісу генерального прокурора на запит екссекретаря РНБО Олександра Данилюка. Документ опублікував у фейсбуці журналіст Валерій Калниш, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Офісі генпрокурора зазначили, що відомості щодо цієї справи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня. Прізвища Медведчука і Козака в документі не називають, замість них - ініціали "М." і "К.". Калниш каже, що Данилюк у розмові з ним підтвердив: йдеться про Медведчука і Козака.