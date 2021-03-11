Новини

ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш. ДОКУМЕНТ

8 85025
ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш. ДОКУМЕНТ
Розслідування проти депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Про це свідчить відповідь Офісу генерального прокурора на запит екссекретаря РНБО Олександра Данилюка. Документ опублікував у фейсбуці журналіст Валерій Калниш, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Офісі генпрокурора зазначили, що відомості щодо цієї справи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня. Прізвища Медведчука і Козака в документі не називають, замість них - ініціали "М." і "К.". Калниш каже, що Данилюк у розмові з ним підтвердив: йдеться про Медведчука і Козака.

Читайте також: ДБР зареєструвало заяву Рудьковського, в якому він звинувачує "слугу народу" Семінського у вимаганні, - адвокат. ДОКУМЕНТ

ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш 01

ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законо войны, - журналист Калныш - Цензор.НЕТ 8839
  • Oleh57
    Коли ці покидьки в кайданах будуть сидіти???
  • metal35
    КАКОГО ХЕРА МЕДВЕЧУКА И ЕГО СУПРУГУ МАРЧЕНКО ЕЩЕ НЕ ЗАЖЕРЖАЛИ!ЕСЛИ ОНИ ФИНАНСИРУЮТ ТЕРРОРИЗМ!ХВАТИТ УЖЕ ВСЕМ НА УШИ ВЕШАТЬ ЛАПШУ!ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини