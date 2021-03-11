В Євросоюзі схвалили вакцину Johnson & Johnson, її рекомендують для людей старше 18 років

Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало схвалити вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson для застосування в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що Johnson & Johnson є четвертою, схваленою для використання в ЄС після вакцин від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford University і Moderna, і рекомендується для людей старше 18 років.

J&J погодилася доставити в ЄС не менше 200 мільйонів доз цього року, в тому числі 55 мільйонів у другому кварталі, а перші поставки очікуються в наступному місяці.

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