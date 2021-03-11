У парламенті Хорватії ініціювали декларацію про визнання Голодомору геноцидом

У парламенті Хорватії ініціювали прийняття декларації про Голодомор як про геноцид українського народу.

Про це повідомив хорватський депутат Марко Мілановіч Літре у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У світлі багатовікових зв'язків і дружби між українцями і хорватами Фракція хорватських сувереністів подала, згідно з парламентською процедурою, за ініціативою української національної меншини, запит про прийняття Декларації, яка засуджує Голодомор як геноцид проти українського народу", - написав він.

За його словами, ухваленням такої декларації хорвати засудили б злочин комуністичного режиму, в результаті якого в 1932-33 роках загинуло понад 7 млн ​​українців.

"Давайте не провалимо голосування за цю декларацію, тому що це одне з попереджень з історії для майбутніх поколінь - про те, що правами і свободами людей не можна нехтувати заради якихось нібито високих цілей", - сказав депутат.

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