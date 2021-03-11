РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов. ВIДЕО
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РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод" від 27 квітня 2010 року, а також дії 236 нардепів, які підтримали це рішення.
Про це в ході брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківські угоди ратифікували дуже швидко, через 4 дні після підписання. СБУ може порушити справу за статтею "державна зрада". Голосувало багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися в політиці", - зазначив Данілов.
Серед іншого, Данілов назвав прізвище ексспікера Ради Володимира Литвина.
Секретар РНБО додав, що це рішення Ради відкрило дорогу до окупації Криму.