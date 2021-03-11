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Центр протидії дезінформації запрацює з вівторка. Ми мусимо відповідати на інформаційну війну з боку РФ, - Данілов

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Центр протидії дезінформації запрацює з вівторка. Ми мусимо відповідати на інформаційну війну з боку РФ, - Данілов
З наступного вівторка, 16 березня в Україні запрацює центр протидії дезінформації.

Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що центр буде працювати на базі РНБО цілодобово.

"Рішенням РНБО цей центр був створений. Він почне працювати з наступного вівторка. Центр буде перебувати в апараті РНБО. Зараз буде максимальна активізація, будемо в щоденному режимі працювати. До нього будуть залучені представники розвідки. Ми зможемо дати відсіч дезінформації з боку РФ", - сказав Данілов.

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За словами Данілова, керівника Центру призначить президент Володимир Зеленський.

"Він дуже потрібен, оскільки зараз йде інформаційна війна, яка останнім часом перейшла в активну фазу, протягом останніх 3 місяців ... Ми повинні на це відповідати. Це не буде закрита організація, центр буде інформувати про всі рішення", - зазначив Данілов.

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Топ коментарі

  • Имярек
    Чуваки, що дорвались до влади на брехні, збираються боротися з брехнею. Бджоли проти меду.
  • Порохобандерівець
    Оперативно спрацювали перед виходом останньої серії ;Слуґа народа; від Bellingcat.
  • Gr Gerakl df08cddc
    А на Зеленского санкции наложат?
    Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5024
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