Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов. ВIДЕО
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Рада нацбезпеки та оборони прийняла рішення, що підприємство "Мотор Січ" в Запоріжжі буде повернуто українському народові.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Радбезу, передає Цензор.НЕТ.
"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.
За його словами, питання про підприємства оборонно-промислового комплексу "дивним чином" опинилися в приватних руках.
"Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, ми будемо в законний спосіб це робити з іншими підприємствами", - зазначив секретар РНБО.
За словами Данілова, це робиться для національної безпеки України, а люди, які інвестували в підприємство, отримуватимуть компенсації.