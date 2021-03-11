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Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов. ВIДЕО

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Рада нацбезпеки та оборони прийняла рішення, що підприємство "Мотор Січ" в Запоріжжі буде повернуто українському народові.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання Радбезу, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данілов.

За його словами, питання про підприємства оборонно-промислового комплексу "дивним чином" опинилися в приватних руках.

"Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, ми будемо в законний спосіб це робити з іншими підприємствами", - зазначив секретар РНБО.

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За словами Данілова, це робиться для національної безпеки України, а люди, які інвестували в підприємство, отримуватимуть компенсації.

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Топ коментарі

  • Sav UA
    Китайці в богуслаєва гроші нехай віджимають .Він їх гарно кинув на бабло.
  • Zemych
    Ето хоть и звучит несколько пафосно, но в целом правильно, потому шо комуняки не люди.
  • Шрек Баблокат
    Андрей! нет никаких исков от кетайцев!.. не, от слова вообще!..
    кетаицы прислали "арбитражное уведомление" о намерении подать в суд, и пока все..
    и допускаю высокую вероятность ,что судов вообще не будет а действия китайцев это блеф (попытка нагнать страха на лошка), потому что юрисдикция суда рассмотрения спрора - Америка..
    Как ты думаешь, что выиграет этот кетаец, если Госдеп внес этого кетайца и его компании в санкционные списки?!
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