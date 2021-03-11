Аваков анонсував повну реновацію державної гідрометеорологічної служби

Протокол про наміри між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та компанією BARON - Critical Weather Intelligence (США) про співробітництво в сфері гідрометеорологічної діяльності підписали в Міністерстві внутрішніх справ України.

Це дозволить повністю реформувати гідрометеорологічну систему країни, яка не оновлюється з 70-х років минулого століття, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Підписанню протоколу передувала тривала робота між українськими фахівцями та представниками американської компанії, зазначив міністр МВС Арсен Аваков.

"Понад три роки ми готувалися до підписання цього документа. Наші спеціалісти відвідували заводи компанії "BARON - Critical Weather Intelligence". "Eximbank" США підтвердив готовність надати фінансову підтримку в реалізації цього проєкту. Наша країна активно розвивається по всім напрямкам, тому ми маємо прогнозувати всі надзвичайні ситуації. Підписання Протоколу про наміри – це початок масштабного реформування гідрометеорологічної служби України", - заявив він.

За словами Арсена Авакова, в Україні з’явиться близько 13 великих радарів, а також кілька тисяч спеціальних датчиків, які дозволять використовувати ранній, вірогідний і швидший прогнози небезпечних погодних та природних явищ для запобігання та завчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації та катастрофи.

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"Наші спеціалісти будуть бачити забруднення повітря по всій країні, передбачати температуру хвойного підстилку в лісах, насиченість водою атмосфери, будуть бачити рівень насиченості річок. Наша система буде по якості, сподіваюсь, кращою, ніж у багатьох країнах Європи", – пояснив міністр.

Очільник МВС також додав, що впровадження цієї системи "дозволить суттєво зменшити збитки від погодних та природних явищ в різних галузях економіки держави (за оцінками Світового Банку, середній економічний ефект може досягати до $130 млн. в рік), а також буде використовуватися і у військових технологіях.

"Після схвалення проєкту як на рівні українського парламенту, так і в США, за 2-3 роки ця система буде розгорнута повністю. Ми співпрацюємо з компанією "BARON", адже вона є лідером у своїй галузі на світовому ринку", - зазначив Арсен Аваков.

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що обладнання, яке використовує наша метеорологічна служба, було застарілим вже навіть на час здобуття незалежності.

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"Від нашого співробітництва з американськими партнерами очікуємо модернізації окремих модулів, які дозволятимуть ефективно та чітко виконувати роботу. Крім того, ми очікуємо на модернізацію гідрометеорологічних постів – морських та повітряних, щоб мати змогу оперативно прогнозувати всі природні явища. Сподіваємось, нова система забезпечить завчасне доведення сигналів про небезпечні стихійні явища до населення, що дозволить зменшити людські втрати", - сказав він.

Менеджер компанії "BARON" з глобального розвитку бізнесу в Східній Європі та Центральній Азії Сергій Брайлян подякував команді МВС та ДСНС за проведену титанічну роботу.

"Дійсно, сьогоднішню подію можна назвати історичною. Адже проєкт буде містити тотальну модернізацію всіх систем спостереження, зв’язку, збору та обробки інформації. Впровадження нових комп’ютерних систем для прогнозування, яке буде підтримувати та стане основою промислового розвитку України, громадянської безпеки та безпеки військових. Хочу зазначити, що дана система автоматизованого спостереження та прогнозування погоди - це основа систем автоматизованого управління розгортання військ", - сказав Сергій Брайлян.

Він наголосив, що впровадження новітніх технологій дозволить Україні ввійти в мережу повітряної безпеки НАТО.

"Ми раді, що Україна стане однією з ключових країн, які беруть участь у попереджені кліматичних змін", - підкреслив Сергій Брайлян.