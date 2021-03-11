РНБО продовжить розглядати санкції на наступному засіданні, - Данілов
Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
Данілова попросили прокоментувати можливе введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки в нещодавньому інтерв'ю прессекретар президента Юлія Мендель відповіла "подивимося". Секретар РНБО відповів, що Мендель не працює в Апараті РНБО і не може коментувати, що саме вона мала на увазі.
"Що стосується ситуації, пов'язаної з введенням санкцій проти тих чи інших фізичних або юридичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання, дано доручення відповідним органам", - додав Данілов.
Він зазначив, що санкції ініціюють Служба безпеки України, Кабмін, Верховна рада, Нацбанк і президент.
"На наступному засіданні обов'язково розглядатиметься питання списку санкцій. Кого це стосуватиметься, ви дізнаєтеся тільки після засідання РНБО", - додав Данілов.