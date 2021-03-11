Степанов про рік боротьби з COVID-19 в Україні: Ми прокинулися в новій реальності, події можна порівняти з початком війни на Донбасі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підбив підсумки першого року пандемії COVID-19 в Україні.

Про це Степанов повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рік, як ВООЗ оголосила пандемію Covid-19 у світі. Рік тому ми прокинулися у новій реальності, яка змусила нас посунути рамки звичного комфорту. Ті події можна порівняти з початком війни на Донбасі. Той самий страх перед невідомим...На лінії вогню опинилися медики. Вони були на передовій боротьби з нікому невідомим вірусом. Коли ще не було ні масок, ні ліків, ні вакцини – вони робили все, щоб врятувати якомога більше життів", - зазначив міністр.

За словами Степанова, часи повного локдауну минулого року були важкими.

"Але вони дали змогу уповільнити темпи поширення коронавірусної чуми, дати нам дорогоцінний час на перебудову розваленої медичної системи. Час показав: наша стратегія була ефективною. Ми змогли не лише тримати руку на пульсі і збити висоту перших двох хвиль пандемії, але й підготовленими зустріти третю хвилю", - підкреслив глава МОЗ.

"Сьогодні в Україні є вакцина. І ми нарощуємо темпи вакцинації щодня, всупереч протидії коронавірусних колаборантів. Певен, ми вистоїмо, як у боротьбі з коронавірусним ворогом, так і в боротьбі з внутрішніми, політичними опонентами, які намагаються хайпанути на темі вакцини" , - підсумував Степанов.

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