Найманці РФ двічі обстріляли з АГС позиції ЗСУ біля Пищевика, втрат немає, - пресцентр ОС
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Від початку поточної доби найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів недалеко від населеного пункту Пищевик. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.