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"Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком

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"Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував обшуки в мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком (ОПЗЖ), підкресливши, що всім доведеться відповідати за законом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я сказав, що буде дуже багато цікавих речей щодо наведення порядку в нашій країні, і якщо хтось вкрав, якщо хтось поводиться стосовно держави не визначеним законодавством способом, він матиме те, про що ви зараз говорите", - сказав Данілов на брифінгу 11 березня.

Раніше, за годину до цього коментаря Служба безпеки України заявила, що "викрила масштабну операцію з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Як повідомляється в оприлюдненому 11 березня повідомленні, "орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн".

"Проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення", - сказано в повідомленні спецслужби.

Досудове розслідування триває і здійснюється процесуальне керівництво Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі в СБУ обіцяють повідомити пізніше.

Читайте також: СБУ підтверджує спецоперацію на об'єктах Glusco: Задокументовано масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів і ухилення від сплати податків на 240 млн грн

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А Бенину сеть АЗС проверять будете? Ведь против него США и Европа тоже ввели санкции за такие-же нарушения. .
  • AbOriginal_UA
    Верните государственному ПриватБанку более 240 АЗС, которые Беня не отдает, заблокировав возврат по решению Верховного Суда решением Хозсуда !!!
  • Джура
    Бу-га-га, клоуны ЗЕбильные))) Клоунские "санкции" против телеканалов Мертвечука и парочки других компаний, как "Спортмастер", которые ПРОДОЛЖАЮТ РАБЛОТАТЬ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО - мы наблюдаем уже ТРИ НЕДЕЛИ, Если Мертвечук подозревается в финансировании ТЕРРОРИЗМА, тогда почему оно не в тюряге, а на воле? Сегодня очередной фарс - "обыски" на заправках... Уклонение от уплаты налогов на миллионы? Ну И ШО?) Где Мертвечук на шконаре??? Алё, клоун, незачёт)
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