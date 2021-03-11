"Я сказав, що буде багато цікавих речей", - Данілов про обшуки в мережі АЗС, яку пов'язують з Медведчуком

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував обшуки в мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов'язують з депутатом Верховної Ради Віктором Медведчуком (ОПЗЖ), підкресливши, що всім доведеться відповідати за законом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я сказав, що буде дуже багато цікавих речей щодо наведення порядку в нашій країні, і якщо хтось вкрав, якщо хтось поводиться стосовно держави не визначеним законодавством способом, він матиме те, про що ви зараз говорите", - сказав Данілов на брифінгу 11 березня.

Раніше, за годину до цього коментаря Служба безпеки України заявила, що "викрила масштабну операцію з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів. Як повідомляється в оприлюдненому 11 березня повідомленні, "орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн".

"Проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях і 2 відділах митного оформлення", - сказано в повідомленні спецслужби.

Досудове розслідування триває і здійснюється процесуальне керівництво Офісу Генерального прокурора. Додаткові деталі в СБУ обіцяють повідомити пізніше.

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