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Офіс генпрокурора знову розслідує ухилення ФК "Динамо" від сплати податків за ввезення двох "Мерседесів" для Суркісів, - Бутусов

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Офіс генпрокурора знову розслідує ухилення ФК "Динамо" від сплати податків за ввезення двох "Мерседесів" для Суркісів, - Бутусов
Справу про ухилення від сплати податків було відкрито в 2016 році, а в 2018-му її закрили. Те, що розслідування поновили, може торкнутися найближчого оточення президента, адже нардеп ОПЗЖ Григорій Суркіс дружить із Бакановим і Шефіром.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"5 березня заступник генерального прокурора Максим Якубовський скасував постанову про закриття кримінального провадження про ухилення від сплати податків при ввезенні двох автомобілів Mercedes Benz ML500, 4-matik футбольним клубом "Динамо Київ" і доручив Державному бюро розслідувань здійснити розслідування у справі №42016110350000083", - повідомив Бутусов.

Розслідування про ухилення від сплати податків при ввезенні двох "Мерседесів" для Суркісів тривало з 2016 по 2018 рр. За версією слідства, митники за хабар допомогли ФК "Динамо Київ" ухилитися від сплати податків і платежів при ввезенні автомобілів. У 2017 році Печерський суд заарештував машини, але в 2018 році слідчий Генпрокуратури Туровський зняв арешт і закрив справу.

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"І ось якось явно невипадково справу про підробку митних документів знову відновлено. І це матиме чималий резонанс. Як відомо, Григорій Суркіс є народним депутатом ОПЗЖ, давнім другом "95 кварталу", привітати його з днем ​​народження відкрито приїжджають глава СБУ Іван Баканов і помічник президента Сергій Шефір", - пише Бутусов.

Журналіст вважає, що відновлення кримінального провадження торкнеться найближчого оточення президента, і "питання почнуть вирішувати на самому верху".

"Видається, якщо вже навіть щодо Суркісів справу дістали з архіву, може, це така загальна програма відновлення історичної пам'яті для ОПЗЖ?" - додав Бутусов.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    ФК " Динамо" это собственность Суркисов. Надо сразу с Суркисов и спрашивать. Тут вообще надо разобраться как общество "Динамо" Украины, вдруг стало ЗАО "Динамо" без какой-либо приватизации. Там уши Кравчука торчат, не спрячешь
    Офис генпрокурора вновь расследует уклонение ФК "Динамо" от уплаты налогов за ввоз 2 "Мерседесов" для Суркисов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 72
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Побольше допингу, шуб, мерсюков, Суркисов... и тогда всё станет ещё веселее, никто и внимания не обратит на то, что:

    Бензин А-95- 31,300
    Бензин А-92- 30,300
    Диз. топливо- 30,300
    Опаньки! И больше 30 гривен стало. Да так быстро! О продуктах- просто умолчу...
  • Не один из 73%
    Как известно, Григорий Суркис является народным депутатом ОПЗЖ, давним другом "95 квартал. Почему все кто связаны с ограблением страны связаны с зелёной плесенью?
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