Офіс генпрокурора знову розслідує ухилення ФК "Динамо" від сплати податків за ввезення двох "Мерседесів" для Суркісів, - Бутусов
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"5 березня заступник генерального прокурора Максим Якубовський скасував постанову про закриття кримінального провадження про ухилення від сплати податків при ввезенні двох автомобілів Mercedes Benz ML500, 4-matik футбольним клубом "Динамо Київ" і доручив Державному бюро розслідувань здійснити розслідування у справі №42016110350000083", - повідомив Бутусов.
Розслідування про ухилення від сплати податків при ввезенні двох "Мерседесів" для Суркісів тривало з 2016 по 2018 рр. За версією слідства, митники за хабар допомогли ФК "Динамо Київ" ухилитися від сплати податків і платежів при ввезенні автомобілів. У 2017 році Печерський суд заарештував машини, але в 2018 році слідчий Генпрокуратури Туровський зняв арешт і закрив справу.
"І ось якось явно невипадково справу про підробку митних документів знову відновлено. І це матиме чималий резонанс. Як відомо, Григорій Суркіс є народним депутатом ОПЗЖ, давнім другом "95 кварталу", привітати його з днем народження відкрито приїжджають глава СБУ Іван Баканов і помічник президента Сергій Шефір", - пише Бутусов.
Журналіст вважає, що відновлення кримінального провадження торкнеться найближчого оточення президента, і "питання почнуть вирішувати на самому верху".
"Видається, якщо вже навіть щодо Суркісів справу дістали з архіву, може, це така загальна програма відновлення історичної пам'яті для ОПЗЖ?" - додав Бутусов.