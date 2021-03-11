Новини • Коронавірус і карантин

Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters

2 59122
Pfizer збирається виготовляти свою вакцину проти COVID-19 в Індії, - Reuters
Американський концерн Pfizer готовий виготовляти свою вакцину проти коронавірусу в Індії.

Про це з посиланням на два джерела, близькі до переговорного процесу, повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, Pfizer повідомив уряду Індії, що готовий виготовляти свою вакцину в цій країні. Щоб запустити виробництво, компанії потрібно швидко отримати дозволи від регулюючих органів, а також мати свободу ціноутворення й експорту.

У лютому Pfizer відкликав заявку на реєстрацію розробленої BioNTech вакцини в Індії після того, як національний регулятор відмовився виключити випробування на безпеку.

"Американські компанії хочуть виготовляти вакцини в Індії в рамках спільних підприємств. Їм потрібні більш швидкі дозволи на проведення клінічних випробувань і дозвіл на екстрене використання. Вони побоюються, що уряд введе політику контролю за цінами", - сказало одне з джерел із посиланням на фармкомпанії Pfizer і Moderna.

Читайте також: Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої

Індія має великий потенціал у сфері виробництва вакцин. Найбільший у світі виробник вакцин Індійський інститут сироватки вже зараз серійно випускає препарат Оксфордського університету і компанії AstraZeneca і планує почати виробництво вакцини Novavax Inc з наступного місяця.

Як повідомлялося раніше, препарат COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показав ефективність 95%.

Також читайте: Ще три країни припиняють використання вакцини AstraZeneca з міркувань обережності

Топ коментарі

  • Vitaliy Mauler
    Ну это не удивительно. Производственные мощности в Индии производят более 60% всех вакцин в мире.
  • асфальт
    Ганг не висохне?
  • Amber
    Уже 9 країн відмовилося від вакцини AstraZeneca
    Влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
    Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом призупинили також Італія, Ісландія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини