Данілов про слова терористів щодо нібито наступу ЗСУ: "Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло"
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу після засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"РНБО 24 години на добу отримує оперативну інформацію від усіх відповідних структур. Те, що стосується дати 15 березня - це вже якась мантра. Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло", - сказав Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що Рада має всю повноту інформації про те, що відбувається на фронті.
"У нас є командувач генерал Хомчак, у нас є міністр оборони, у нас командувач ООС, у нас всі люди перебувають на своїх місцях, вони фахівці. Наша армія не дозволить зробити те, що було в 2014 році, хто б це не був, у кого б не було яких посягань. У нас сьогодні зовсім інша армія", - підкреслив Данілов.
Раніше представники терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" неодноразово заявляли, що Збройні сили України нібито планують 15 березня розпочати наступ.