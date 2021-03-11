У 2020 році групами "Евакуація 200" з району бойових дій було вивезено 223 тіла загиблих захисників України, - Генштаб

У 2020 році групами транспортування і пошуку тіл загиблих проєкту "Евакуація 200" з району бойових дій було вивезено 223 тіла загиблих захисників або їх фрагментів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЗСУ.

"З них - 6 евакуйовані з тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей, 122 тіла загиблих транспортовано до місць остаточного поховання і передано родичам загиблих для поховання.

Одне тіло загиблого передано членам його сім'ї, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - повідомив начальник Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України полковник В'ячеслав Власенко.

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