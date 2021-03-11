Меткомбінат Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем для лікування хворих на COVID-19
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Основну частину балонів із киснем розподілили між лікарнями Маріуполя №1, №4 та №9, а також лікарнею швидкої допомоги.
У міській лікарні №4 також буде побудована нова газорозподільна станція, де підключать 60 додаткових кисневих точок.
На сьогодні, як свідчить статистика, в Маріуполі на лікуванні перебувають 737 COVID-хворих, серед яких 178 - на кисневій терапії. Газ для неї постачає меткомбінат ім. Ілліча.
"Торік Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова направила фінансування на будівництво кисневих постів, оперативно облаштувавши понад 300 точок подачі кисню до лікарняних ліжок у чотирьох лікарнях, які лікують хворих на коронавірус. Бачачи позитивну динаміку, ми прийняли рішення про додаткове будівництво ще 345 точок підключення кисню, необхідного медикам для порятунку життя пацієнтів", - підкреслив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.
Інвестиції Групи Метінвест в монтаж та обслуговування кисневої інфраструктури становили понад 70 млн грн.