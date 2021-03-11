Новини

Українські прикордонники затримали росіянина, який вчинив збройне пограбування в Австрії

4 04811
Українські прикордонники затримали росіянина, який вчинив збройне пограбування в Австрії
24-річний чоловік намагався заїхати на територію України на мікроавтобусі з австрійськими номерами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Іноземця затримали вночі в пункті пропуску "Ужгород". Коли у нього перевіряли документи, спрацювала база даних "Інтерполу".

"За цим фактом прикордонники поінформували представників Укрбюро Інтерполу. На запит прикордонників у Робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що затриманий розшукується австрійськими правоохоронними органами з метою арешту і подальшої екстрадиції до Австрії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення збройного пограбування наприкінці минулого року", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Чоловіка передали співробітникам Національної поліції.

Читайте також: Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на в'їзд на 3 роки, - Нацполіція. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    ну если парашенец, то точно афрокавказец )
  • Kolja Stambulskij
    дуже шкода що затримали...мабуть зброї та набоїв не було...
  • Fjall_Raven
    )) та там их тейп перечислению не поддаётся, все типо - мешок калымов, дояр муфлонов,.....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини