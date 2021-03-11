Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра на сторінці в Twitter.
За словами Кулеби, схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає власних зусиль для деокупації Криму.
"Ми затвердили Стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був необхідний з 2014 року. Сигнал гранично ясний: ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля", - заявив він.
Крім того, глава українського МЗС назвав "три кити" для деокупації і реінтеграції Кримського півострова - це стратегія, консолідація і синергія.
"Три кити для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація - ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія - відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", - пояснив міністр.
Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони сьогодні затвердив Стратегію деокупації Криму. Робота над стратегією тривала більше року. Цей документ буде відкрито для громадськості і він матиме англійський переклад.