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Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму

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Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував затвердження Стратегії деокупації Криму на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Кулеба назвав цю стратегію "історичним документом".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві міністра на сторінці в Twitter.

За словами Кулеби, схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає власних зусиль для деокупації Криму.

"Ми затвердили Стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був необхідний з 2014 року. Сигнал гранично ясний: ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані і системні зусилля", - заявив він.

Крім того, глава українського МЗС назвав "три кити" для деокупації і реінтеграції Кримського півострова - це стратегія, консолідація і синергія.

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"Три кити для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація - ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія - відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони сьогодні затвердив Стратегію деокупації Криму. Робота над стратегією тривала більше року. Цей документ буде відкрито для громадськості і він матиме англійський переклад.

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Топ коментарі

  • Джура
    СТРАТЕГИЯ? Упс, как раз с этим, у ЗЕбила БОЛЬШИЕ проблемы. Оно ведь само говорило вот так:
    Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" стратегии деоккупации Крыма - Цензор.НЕТ 7349
  • Fox 1 b13bec2b
    Пральна! А ещё можно забацать типа "Деоккупация в смартфоне")))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    вот это да...
    Стратегія, консолідація і синергія, - Кулеба назвав "три кити" стратегії деокупації Криму - Цензор.НЕТ 4864

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