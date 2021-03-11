Зроблено важливий крок до будівництва першого концесійного автобану в Україні, - Шмигаль

Підписано Меморандум щодо підготовки пропозиції про державно-приватне партнерство за проєктом будівництва та експлуатації автомобільної дороги за маршрутом Краковець-Броди-Рівне.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, такий крок дозволить Державному агентству автомобільних доріг найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва дороги за певним маршрутом (за винятком ділянки Північного обходу м. Львів).

Глава уряду також висловив сподівання, що через кілька років Київ як столиця України буде поєднаний з країнами Європейського Союзу сучасною автомобільною дорогою першої категорії.

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