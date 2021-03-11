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Сподіваємося, що Київ продовжить розслідування діяльності Коломойського, - Волкер

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Сподіваємося, що Київ продовжить розслідування діяльності Коломойського, - Волкер
Сполучені Штати Америки очікують, що Україні вдасться утримати ПриватБанк від виплат його колишнім власникам і розслідувати обставини, які призвели до націоналізації банку, зокрема, діяльності його колишнього власника Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав американський дипломат, директор Інституту Маккейна й колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України (2017-2019) Курт Волкер.

"Було очікування, що Україна зі свого боку виконає свою частину роботи, розслідуючи його кримінальну активність (Ігоря Коломойського) в Україні. Адже не таємниця, що одне з питань, з яким він пов'язаний, це ПриватБанк, з якого було фактично вкрадено мільярди доларів вкладників", - сказав Волкер під час public talk у Києві в четвер увечері, відповідаючи на запитання про очікування США щодо подальших кроків України після внесення Коломойського до санкційного списку.

Він наголосив, що в американському політикумі, на його думку, є очікування, що ПриватБанк утримається від виплати будь-яких компенсацій колишнім власникам.

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Джерело: 
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Топ коментарі

  • Алексей Вовченко f033f386
    Тогда когда количество идиотов в Украине будет 10-15% , а не как сей час 73%.
  • Gal
    Бубочку не просто посадили на шпагат. Його розтягнули на залізничній колії - одна нога до однієї рельси, інша до другої. Тепер чекаємо, коли проїзд проїде...

    А два роки тому йому ж казали, попереджали - дурнику, куди прешся, воно дурне ввійшло в роль Голобородька і ніяк вийти не може. Ідіот, що зробиш.
  • Алексей Вовченко f033f386
    Беня худшее из зол , только по тому , что не смотря на тысячи погибших наших пацанов в войне с Рашей , он собирался нас всех продать ***** .
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