Сподіваємося, що Київ продовжить розслідування діяльності Коломойського, - Волкер

Сполучені Штати Америки очікують, що Україні вдасться утримати ПриватБанк від виплат його колишнім власникам і розслідувати обставини, які призвели до націоналізації банку, зокрема, діяльності його колишнього власника Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав американський дипломат, директор Інституту Маккейна й колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України (2017-2019) Курт Волкер.

"Було очікування, що Україна зі свого боку виконає свою частину роботи, розслідуючи його кримінальну активність (Ігоря Коломойського) в Україні. Адже не таємниця, що одне з питань, з яким він пов'язаний, це ПриватБанк, з якого було фактично вкрадено мільярди доларів вкладників", - сказав Волкер під час public talk у Києві в четвер увечері, відповідаючи на запитання про очікування США щодо подальших кроків України після внесення Коломойського до санкційного списку.

Він наголосив, що в американському політикумі, на його думку, є очікування, що ПриватБанк утримається від виплати будь-яких компенсацій колишнім власникам.

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