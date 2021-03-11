Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

РНБО затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму

3 48923
РНБО затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму
Рада національної безпеки та оборони України ухвалила проєкт "Стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, яким чином ми будемо рухатися в питаннях деокупації Криму", - сказав Данілов.

Він зазначив, що робота над документом тривала більше року. До неї залучили представників багатьох інститутів, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

Читайте також: До початку роботи "Кримської платформи" необхідно ухвалити закони про населення деокупованих територій і корінні народи Криму, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    в трускавці зєбидло не навчили, що тільки сильна і боєздатна армія є гарантом безпеки країни. а всі стратегії-то до сріки пана азірова.
  • Біле Пальто
    І не мрій.
  • Наталия Гончар
    Картежник против шахматистов.

    Когда проигрывает шахматист, он разбирает партию по ходам. Ищет свои слабые стороны. Когда уступает картёжник - ищет разве что деньги на следующую схватку. Ну вы знаете, чтобы «обязательно отыграться». Вопрос лишь в том, будет ли у него такой шанс.
    Я таки понял, что мне напоминает заочный поединок Офиса президента с Bellingcat. Поединок картёжника с шахматистом.........
    https://petrimazepa.com/kartyozhnik_protiv_shakhmatista
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини