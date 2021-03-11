Посли ЄС домовилися про нові санкції проти Росії, - Йозвяк
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Посли Європейського союзу погодили новий пакет санкцій за порушення прав людини. В європейський санкційний список потрапили представники Росії і Китаю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС врешті-решт домовилися про санкції за порушення прав людини, включно з людьми з Китаю. Деякі росіяни теж там, а також кілька інших", - написав журналіст у Twitter.
Як відомо, на початку березня Євросоюз ввів санкції за порушення прав людини в рамках нового механізму. Санкції наклали на російських чиновників за ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним і розгін акцій протесту в Росії.