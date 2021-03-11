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Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод". ПЕРЕЛІК

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Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку "харківських угод". ПЕРЕЛІК
27 квітня 2010 року ратифікацію так званих "Харківських угод" підтримали 236 народних депутатів. Сьогодні РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає в їхніх діях державної зради.

Перелік депутатів, які голосували за ратифікацію "харківських угод", є на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тоді домовленості між Україною і Росією підтримали представники таких політсил:

- "Партія регіонів" у повному складі (160 "за" і один відсутній),

- "Блок Юлії Тимошенко" (9 "за"),

- "Наша Україна - Народна Самооборона" (7 "за"),

- "Комуністична партія" в повному складі (27 "за"),

- Блок Литвина "у повному складі (20 "за"),

- 13 позафракційних депутатів.

Серед тодішніх нардепів, які підтримали "Харківські угоди" - Рінат Ахметов, Сергій Ківалов, Вадим Столар, Ігор Палиця та інші.

Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 01
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 02
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 03
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 04
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 05
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 06
Кого з чинних і колишніх нардепів перевірять за підтримку харківських угод 07

Окремо під час брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов згадав Володимира Литвина.

"Тут дуже багато цікавих персонажів, які продовжують перебувати в українській політиці, більше того, деякі з них пропонують себе на посаду, як пан Литвин, ректора держуніверситету імені Тараса Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, студентам, при цьому голосувати за ті ганебні речі, які привели до окупації Криму і великих проблем на території Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Нагадаємо, "харківські угоди" були підписані тодішніми президентами України і РФ Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим. Угоди передбачали, що термін перебування Чорноморського флоту в Україні продовжується на 25 років. За це Москва давала Києву $100 знижки на газ, попередньо штучно підвищивши ціну.

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 6574
  • Павло Макаренко
    Процитую Бойка,(якщо Ярмолаєва з Будкевичем знов надумають ліпити з Данілова патріота):

    "...Причиною гомеричного реготу стала навіть не та обставина, що Данилов не знайшов часу ознайомитись зі статтею 111 КК України й довідатись, що таке державна зрада та в якій формі вона може бути, не те, що згідно зі статтею 80 Конституції України народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результат голосування і навіть не те, що СБУ не може нічого перевіряти - етап дослідчої перевірки не передбачений КПК України в редакції в 2012 року. Річ у тім, що текст «Харківських угод» готував, погоджував і візував тодішній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко, який за часи Януковича відповідав (спочатку - на посаді заступника міністра закордонних справ, а потім - на посаді першого заступника міністра) за російський напрямок зовнішньої політики України.

    Нині Руслан Михайлович обіймає посаду першого заступника секретаря РНБОУ, тож якщо Данилову так кортить когось притягнути до відповідальності, то це він може зробити без відриву від роботи - достатньо зателефонувати Баканову за цього чорта Демченка."

    https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/2814621275421319

    Зеленський вирішив призначити в РНБО "сірого кардинала" МЗС часів Януковича
  • Шрек Баблокат
    идея вааще хорошая.. особенно проверить, некто Ахеметов Р.Л.
    чувствую, что мразь конченная.. и остальных, просто можно не проверять.. просто отстреливать..
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