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Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу Києву, - МВФ

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Незалежність НБУ є життєво важливою для наступного траншу Києву, - МВФ
Міжнародний валютний фонд вважає незалежність Національного банку життєво важливою складовою для виділення чергового траншу. Незалежність НБУ є дуже важливим принципом для економічної і фінансової стабільності країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу у Вашингтоні заявив спікер МВФ Джеррі Райс.

"Незалежність центральних банків є життєво важливим принципом для МВФ стосовно будь-якої країни. Незалежність НБУ - одна зі складових, яку ми уважно моніторимо. Це питання є життєво важливим для нас", - підкреслив він.

Райс зазначив, що суттєвим фактором для МВФ також є збереження цілісності, незалежності та ефективності антикорупційних інституцій в Україні.

Він додав, що все це є "важливими передумовами і вимогами", які визначені в програмі співпраці між Україною і МВФ.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 1800
  • Иллария Соняшникова
    Так єто ж ГолоХВАСТОВ собственной персоной.

    "Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымится умом своим за тучи
    и там своим становится - становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажутся махонькие-махонькие, все равно как мыши, пардон крИсы.
    Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
    ДА - Да ......
    но НЕТ"
  • андрій нікі 4b97a3fb
    Після того як прочитав третій раз, я зрозумів що нічого не зрозумів. Слова найвеличнішого лідера світу на жаль недоступні для простого народу Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 1144
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