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Головні новини 11 березня: ДБР і СБУ проти Медведчука і Glusco, екснардепів перевірять за "харківські угоди"

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Головні новини 11 березня: ДБР і СБУ проти Медведчука і Glusco, екснардепів перевірять за "харківські угоди"
Пакет рішень від РНБО, справа проти Медведчука, спецоперація на заправках Glusco, Мін'юст хоче заборонити "Партію Шарія", в Будинку профспілок гратимуть у покер, - головні новини 11 березня.

6 важливих рішень РНБО на одному засіданні

Секретар Ради національної безпеки та оборони представив їх на брифінгу.

  1. Нардепів, які голосували у 2010 році за ратифікацію "харківських угод", перевірить СБУ (список депутатів - тут);
  2. "Мотор Січ" повернуть українському народу;
  3. І так само можуть вчинити з Донецьким облгазом;
  4. Ухвалили стратегію деокупації Криму;
  5. Запускають центр протидії дезінформації;
  6. Продовжили санкції проти 2 російських банків.

І "далі буде" - на наступному засіданні РНБО продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.

А заяви терористів про нібито підготовлюваний на 15 березня наступ ЗСУ Данілов не підтвердив. "Те, що стосується дати 15 березня - це вже якась мантра. Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло", - сказав він.

ДБР проти Медведчука

Проти кума Путіна Віктора Медведчука і його однопартійця Тараса Козака розслідують справу про порушення законів і звичаїв війни.

СБУ проти мережі заправок Glusco

Служба безпеки України провела спецоперацію на об'єктах мережі заправок Glusco - одночасно пройшли 140 обшуків. Виявили масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків - близько 240 млн грн.

Мін'юст хоче заборонити партію Шарія

Міністерство подало позов про заборону політсили в Окружний адмінсуд Києва. Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує, що справа буде нелегкою. СБУ обіцяє допомогти і вже надала до Мін'юсту матеріали про порушення при реєстрації політсили.

Затонув суховантаж з українською командою, загинуло 2 моряків

Трагедія сталася в Чорному морі недалеко від берегів Румунії. Врятувати вдалося 10 членів екіпажу. Імена загиблих і врятованих - тут.

Покер у Будинку профспілок

У будівлі, в якій під час Революції Гідності заживо згоріли люди, від сьогодні працює покерний клуб. Раніше керівництво Будинку профспілок обіцяло, що розважальних закладів у будівлі не буде.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 3806
  • Ярослав Рябченко
    Проверьте, пожалуйста, и бессменного помощника депутата эльбруса тадеева, голосовавшего за эти законы и физически воздействовавшего на тех немногих проукраинских депутатов, которые пытались сорвать голосование по этим законам. Фамилия этого помощника - ермак
  • Ярослав Рябченко
    Главные новости 11 марта: ГБР и СБУ против Медведчука и Glusco, экс-нардепов проверят за "харьковские соглашения" - Цензор.НЕТ 334
    Уроженец северной осетии тадеев борется с украинцами, пытающимися остановить слив Крыма россии. Помощник этого депутата, все 3 созыва - сын российского офицера-разведчика ермак
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