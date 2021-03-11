Головні новини 11 березня: ДБР і СБУ проти Медведчука і Glusco, екснардепів перевірять за "харківські угоди"
6 важливих рішень РНБО на одному засіданні
Секретар Ради національної безпеки та оборони представив їх на брифінгу.
- Нардепів, які голосували у 2010 році за ратифікацію "харківських угод", перевірить СБУ (список депутатів - тут);
- "Мотор Січ" повернуть українському народу;
- І так само можуть вчинити з Донецьким облгазом;
- Ухвалили стратегію деокупації Криму;
- Запускають центр протидії дезінформації;
- Продовжили санкції проти 2 російських банків.
І "далі буде" - на наступному засіданні РНБО продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.
А заяви терористів про нібито підготовлюваний на 15 березня наступ ЗСУ Данілов не підтвердив. "Те, що стосується дати 15 березня - це вже якась мантра. Всі чомусь говорять про 15 березня, незрозуміло", - сказав він.
ДБР проти Медведчука
Проти кума Путіна Віктора Медведчука і його однопартійця Тараса Козака розслідують справу про порушення законів і звичаїв війни.
СБУ проти мережі заправок Glusco
Служба безпеки України провела спецоперацію на об'єктах мережі заправок Glusco - одночасно пройшли 140 обшуків. Виявили масштабну махінацію з "тіньовою" реалізацією неякісних нафтопродуктів. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків - близько 240 млн грн.
Мін'юст хоче заборонити партію Шарія
Міністерство подало позов про заборону політсили в Окружний адмінсуд Києва. Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує, що справа буде нелегкою. СБУ обіцяє допомогти і вже надала до Мін'юсту матеріали про порушення при реєстрації політсили.
Затонув суховантаж з українською командою, загинуло 2 моряків
Трагедія сталася в Чорному морі недалеко від берегів Румунії. Врятувати вдалося 10 членів екіпажу. Імена загиблих і врятованих - тут.
Покер у Будинку профспілок
У будівлі, в якій під час Революції Гідності заживо згоріли люди, від сьогодні працює покерний клуб. Раніше керівництво Будинку профспілок обіцяло, що розважальних закладів у будівлі не буде.