Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Новозванівки, - ОТУ "Північ"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".
Сьогодні, 11 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, неподалік Новозванівка. Окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав осколкового поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний", - сказано в повідомленні.
На місці події працюють представники військової частини і робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.
Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.