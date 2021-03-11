Зеленський ухвалював рішення про відстрочення операції, а Єрмак забезпечив передачу інформації Лукашенку, - Безсмертний про провал операції з "вагнерівцями"

Рішення перенести спецоперацію із затримки бойовиків ПВК "Вагнер", які вже перебували у Білорусі, міг ухвалити тільки президент Зеленський. А контакт із очільником Білорусі забезпечив глава його Офісу Єрмак через міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Безсмертний заявив в ефірі 5 каналу в авторської програми Юрія Луценка "Прямим текстом"

"Для мене очевидно, що злив інформації відбувся з Києва, і я навіть по інформації, яка на той момент була, і по розумінню, що таке Білорусь, можу сказати, в які пункти це робилося, через кого канал цей працював, хто із присутніх на нараді народив цю ідею, хто забезпечив технологічно цей напрямок і хто рішення прийняв", – говорить Безсмертний.

"Ми повинні розуміти, що це за держава – Білорусь. Це держава, яка знаходиться в руках однієї людини. Біля нього є тільки одна особа, яка має постійний прямий зв’язок із контрагентами в Києві. Міністр закордонних справ Білорусі нинішній Володимир Макей", – пояснює Безсмертний.

"Його візаві могла бути тільки одна людина – це керівник Офісу (українського президента), тому що це відповідний рівень. А чи могли хтось з українського боку виходити безпосередньо на Лукашенка? Даруйте, але для того, щоб з ним говорити, треба розуміти, що це – особа статусного характеру. З ним могла говорити тільки перша особа", – переконаний Роман Безсмертний.

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Він також зазначив, що без такої розмови між украінською та білоруською стороною не могла відбутися передача документів щодо "вагнерівців".

"Бо треба розуміти – це 31 особа, з яких частина були "підсажені". Тобто їх треба було сегментувати. Це означало, що був ще "поштальйон", який передавав документи. У зв’язку з тим, що як всі знають, затримання відбулося не всіх одразу – означає, що їх сегментувли по частинах. А затримували з відповідним зовнішнім "театром", пам’ятаєте, шеврони показували – ну як це завжди робиться", – пояснює Роман Безсмертний.

Він наголосив, що рішення приймав безпосередньо президент, "бо це рішення ніхто інший не міг приймати. А от контакт забезпечував керівник Офісу", вважає політик.

На думку Безсмертного, в Офісі Зеленського не усвідомлювали на той момент всю відповідальність за цю спецоперацію.

"На хвилинку давайте задумаємось: в кабінеті президента знаходяться люди, які за своє життя взагалі не усвідомлювали, що таке рішення і наслідки. Вони взагалі продовжують грати роль. За винятком керівника ГУР Міністерства оборони і заступника голови Служби безпеки. Всі інші у цій ситуаціі або випадкові люди, або люди, які в будь-який момент можуть повернути свій флюгер в любу сторону", – говорить він.

Безсмертний вважає, що всі відповіді щодо мотивів зриву операції має дати слідство.

"Я зараз кажу про першу людину, яка не усвідомлювала відповідальності за рішення, яке приймає. Всі інші виконували свої обов’язки так, як їм належало по службі", – резюмує Роман Безсмертний.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

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Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Наприкінці грудня стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації із захоплення бойовиків ПВК Вагнера після наради в Офісі президента.

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За словами керівника організації Христо Грозєва, розслідувачі знайшли докази існування спецоперації, яку розробило ГУР Міноборони спільно зі співробітниками СБУ. Першу частину розслідування хочуть випустити у I кварталі 2021 року.

У лютому 2020 року в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитують низку осіб, зокрема главу Офісу президента Андрія Єрмака.