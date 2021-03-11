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Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук

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Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук
Згідно з Конституцією, депутати не несуть кримінальної відповідальності за голосування, якщо голосували, виходячи з власних міркувань.

Про це в коментарі "Громадському" заявив колишній глава КСУ Станіслав Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що якщо той чи інший парламентарій керувався думкою, що "знижка на газ - це добре для народу України", то кримінальна відповідальність для нього через це наступити не може.

"Згідно зі статтею 80 (Конституції України. - Ред.) депутати не несуть відповідальності, якщо вони голосують тільки з власних міркувань. За державну зраду треба доводити попередні зв'язки, встановлювати організаторів і виконавців", - зазначив Шевчук.

Він підкреслив, що притягнення до відповідальності в цій ситуації залежить від суб'єктивної сторони злочину, тому потрібно з'ясовувати мотив голосування.

"Треба пояснювати відповідні положення (Конституції України. - ред.) в КСУ. І хто буде тлумачити? Тупицький? Той, що відвідував анексований Крим під час перебування на найвищій державній посаді", - написав Шевчук у себе в фейсбуці.

Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які в 2010 році підтримали ратифікацію "харківських угод". З переліком депутатів можна ознайомитися тут.

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Топ коментарі

  • Иллария Соняшникова
    Что значит "депутаты не несут ответственности, если они голосуют только из собственных соображений". Какие собственные соображения ? Например, у группировок комуняк и теперешних "зажопенцев" это была спланированная, преступная и подготовленная акция на подрыв государственного строя.
  • Шрек Баблокат
    мдаа.. как бы низя!..
    но если американцы дадут распечатку разговоров и договоров с кацапней, и скрины амбарной книги "кто за сколько продался".. и по спискам, и по фамильно..
    тем более, в то время, ФСБ и кацапские политтехнологи особо не прятались, и делали это нарочисто демонстративно.. с пренебрежительной наглецой..
    а как говорят, ГУГЛ он все помнит..
  • Валерия Ларченко b661826f
    Как неожиданно...шо капец
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