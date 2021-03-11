Депутатів, які підтримали "харківські угоди", не можна притягнути до відповідальності, - ексголова КСУ Шевчук
Про це в коментарі "Громадському" заявив колишній глава КСУ Станіслав Шевчук, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що якщо той чи інший парламентарій керувався думкою, що "знижка на газ - це добре для народу України", то кримінальна відповідальність для нього через це наступити не може.
"Згідно зі статтею 80 (Конституції України. - Ред.) депутати не несуть відповідальності, якщо вони голосують тільки з власних міркувань. За державну зраду треба доводити попередні зв'язки, встановлювати організаторів і виконавців", - зазначив Шевчук.
Він підкреслив, що притягнення до відповідальності в цій ситуації залежить від суб'єктивної сторони злочину, тому потрібно з'ясовувати мотив голосування.
"Треба пояснювати відповідні положення (Конституції України. - ред.) в КСУ. І хто буде тлумачити? Тупицький? Той, що відвідував анексований Крим під час перебування на найвищій державній посаді", - написав Шевчук у себе в фейсбуці.
Нагадаємо, раніше РНБО доручила СБУ перевірити, чи немає державної зради в діях 236 депутатів, які в 2010 році підтримали ратифікацію "харківських угод". З переліком депутатів можна ознайомитися тут.