Новини

Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА

5 67720
Найбільший прапор країни в Києві приспускають на невизначений термін через сильний вітер, - КМДА
Головний прапор України, встановлений у Києві, вдруге за кілька днів приспустили через вітряну погоду до поліпшення погодних умов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

"Ми продовжуємо дбати про наш прапор. Тому знов маємо приспустити його, аби пориви вітру не пошкодили флагшток, на який дає навантаження підняте полотнище", - зазначив він.

Прапор може залишитися приспущеним до ранку 14 березня. Саме тоді синоптики прогнозують покращення погодних умов.

Споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Найбільший у державі прапор України підняли в Києві 22 серпня 2020 року. 7 березня його вже приспускали через негоду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві Кличко підняв найбільший прапор України. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oleksandr Kovalenko 1142d0ee
    Зі сторони це виглядає як знущання над символами - постійне "опускання".

    Збудували здоровенну й непотрібну річ, а тепер вітер виявляється винуватий...
    Або падлюки, або придурки.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    почему нельзя для таких случаев сделать флаг меньшего размера???
    разве туда-сюда дергать легче? разве не понятно что "приспускать" выглядит трагично..
    флаг - это государственный символ (и не в размерах тут дело) а приспущенный - тоже символ.. трагедии, траура (а не ветра, урагана )...каждому ведь не объяснишь..
  • Игорь Монахов
    Согласен.. но с этими зебуинами начинаешь потихоньку думать и в приметы , и где Мы так Украинцы проигрались что такое с нами происходит !?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини