Новини

Кіберполіція затримала двох підлітків - кураторів "груп смерті"

16 20535
Кіберполіція затримала двох підлітків - кураторів "груп смерті"
Працівники Департаменту кіберполіції НПУ цьогоріч затримали двох так званих кураторів "груп смерті", які виявилися підлітками – 13 і 15 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний інспектор Департаменту кіберполіції Нацполіції Роман Сочка, повідомляє Укрінформ.

"Що стосується кураторів "суїцидальних груп", то хотів зазначити, що кіберполіцією лише у цьому році затримано двоє таких осіб, які називали себе кураторами, і що найстрашніше, це виявилися діти 13 і 15 років. Це діти, які не утвердилися в житті, не мають авторитету серед близьких, друзів, не мають уваги від своїх батьків. Але що стосується саме так званого останнього завдання, то під час документування протиправної діяльності таких груп, таких кураторів, Департаментом кіберполіції не зафіксовано жодного випадку суїцидального внаслідок перебування дітей у групах смерті", - сказав Сочка.

Говорячи про психологічний портрет цих так званих кураторів, представник кіберполіції зазначив, що на його особисту думку, це діти з психологічними розладами.

"На сьогодні вони проходять примусове медичне лікування, і за попередньою інформацією, мої слова підтвердилися", - повідомив Сочка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція назвала три найпопулярніші схеми інтернет-шахрайства. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • irenka ko
    У будь якому випадку винні батьки, що дозволяють дітям безконтрольно сидіти в інтернетах. Батьки також винні, що не помічають змін, які відбуваються з дитиною, тому що не приділяють її вихованню достатньо часу. А зміни ж можна побачити одразу, це агресія, яка переходить у депресію, зміни настрою, небажання за собою доглядати та нехтування елементарними правилами гігієни.
    А булінг в Інтернеті - це окрема тема, з нього все і починається. Дитяча психіка не витримує травлі і дорослі її не всі витримують, просто у дорослої людини розуму більше, щоб не звертати увагу на мерзотників, які цим займаються, а для дитини це справжня трагедія. Не дуже уявляю, як 13 та 15 річні виродки могли бути кураторами. Хоча дітки зараз ранні.
  • Lewis Snark
    Дома битву экстрасенсов и 95-й квартал смотрят.
  • Maxim Maximov 2f107a94
    Виноваты родители, которые не следят за своими детьми. И должны ответить по уголовному кодексу!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини