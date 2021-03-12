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На Буковині виявлено 658 нових випадків коронавірусу, - ОДА

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На Буковині виявлено 658 нових випадків коронавірусу, - ОДА
У Чернівецькій області за добу зафіксували 658 нових випадків інфікування COVID-19, також в області видужали 79 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.

Глава ОДА опублікував увечері в четвер інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 11 березня, одужали 153 людини, 46 642 - від початку пандемії.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 60 912 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1129 осіб

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Топ коментарі

  • Меркава
    З цими безсимптомними з грві вони взагалі захотіли медицину з ніг на голову перевернути - лікарі хіхікають, тести - туфта, решта - звісно - цифри, всі, ніби, хворіють, одужавших мало, дані по померлим в цій новині вказано за весь перід, рахуй, як заманеться.
  • Меркава
    "Дайте мені лікарняний, бо я безсимптомний хворий на грві".
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Ну да! Так тоже можно. На Буковине выявлено 658 новых случаев коронавируса, - ОГА - Цензор.НЕТ 9664
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