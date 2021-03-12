На Буковині виявлено 658 нових випадків коронавірусу, - ОДА
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У Чернівецькій області за добу зафіксували 658 нових випадків інфікування COVID-19, також в області видужали 79 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у фейсбуці.
Глава ОДА опублікував увечері в четвер інфографіку, в якій повідомляється, що станом на вечір, 11 березня, одужали 153 людини, 46 642 - від початку пандемії.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 60 912 випадків хвороби. За весь час епідемії в регіоні померли 1129 осіб