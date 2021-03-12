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Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС

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Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС
Державна служба з надзвичайних ситуацій України започатковує співпрацю з американською метеорологічною компанією Baron - Critical Weather Intelligence. Меморандум про це підписали в четвер у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство США в Україні.

"Сьогодні ми з радістю підтримали підписання меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС України та Baron Weather для підвищення готовності та захисту українців від надзвичайних ситуацій, пом'якшення негативних наслідків зміни клімату, посилення прогнозування погоди тощо".

Співпраця має на меті повністю реформувати гідрометеорологічну систему держави, яка не оновлювалася із 70-х років минулого століття. Про це йдеться в повідомленні МВС України з нагоди підписання меморандуму.

Як розповіли в міністерстві, в Україні з'явиться 13 великих радарів і кілька тисяч спеціальних датчиків, які допоможуть робити швидше і вірогідніше метеопрогнози і тим самим завчасно реагувати на можливі надзвичайні ситуації та небезпечні погодні й природні явища.

Нову гідрометеорологічну систему обіцяють розгорнути в Україні вже через 2-3 роки.

Компанія Baron - Critical Weather Intelligence, заснована 1989 року, є однією з провідних компаній США у сфері метеопрогнозування. Технології Baron дозволяють відстежувати шторми і поширювати точну інформацію клієнтам - урядовим відомствам, авіації, морській промисловості, а також забезпечувати захист кожного бізнесу і кожної сім'ї від несприятливих погодних умов.

Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Хто знає, є в нас хоч одна галузь, у якій пан Аваків не є фахівцем? Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3201 Добрався вже чорт до погодьі !!!! Запам'ятай чорт - за один невірний прогноз - тюрма! ... Відразу виконуй вимогу суду - а потім вже оскаржуй з тюрми !!! Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8599 (с)
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Хрен зна что за такое глобальное потепление! За окошком, в Мариуполе, в данный момент аж -11. Бедные коты дворовые! Должен признать, что ещё в конце февраля вот этот чудный ресурс, который я рекомендую всем, точнейше предсказал этот кошмар: https://www.ventusky.com/?p=47.52;35.69;6&l=temperature-2m&t=20201126/1100
  • gassab
    по приборах советов ТО прогноз погоды НА вчера Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6870
    радары американской метеорологической компании "Baron", прогноз погоды на завтра !
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