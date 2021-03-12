У Держдепі США назвали умову запровадження нових санкцій проти "Північного потоку-2"
Про це заявив у четвер під час регулярного брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми продовжуватимемо оцінювати діяльність, що триває в регіоні (будівництва Nord Stream 2. - Ред.). Якщо ця діяльність відповідатиме критеріям для запровадження санкцій, то я не маю сумнівів – і у вас не має бути сумнівів – що нинішня адміністрація дотримуватиметься закону",- наголосив представник Держдепу.
Він також підкреслив, що ухвалені у США закони, зокрема PEESA та PEESCA, зобов’язують покарати суб’єктів господарювання, залучених до будівництва газопроводу.
"Я думаю, ви почуєте більше від нас про це", - резюмував представник зовнішньополітичного відомства США.
Як повідомлялося, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на слуханнях Комітету у закордонних справах Палати представників американського Конгресу. Під час відповіді на запити конгресменів, він підтвердив можливість покарання учасників проєкту Nord Stream 2 новими санкціями США.