Вакцина Novavax ефективна проти звичайного штаму коронавірусу на 96%, проти "британського" - на 86%. Україна може отримати до 15 млн доз препарату

У компанії Novavax заявили, що їхня вакцина на 96% ефективна при вихідному штамі коронавірусу і на 86% ефективна у разі "британського" штаму COVID-19, що в сукупності може свідчити про 90% її загальної ефективності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише Reuters.

У компанії заявили, що в процесі випробування препарату в Британії, в якому взяли участь понад 15 000 осіб віком 18-84 роки, не було зафіксовано жодного випадку смерті або появи серйозних побічних ефектів після уколу.

Під час застосування для штамів COVID-19 з ПАР вакцина Novavax виявилася ефективною на 55%, але при цьому вона повністю запобігла важкому перебігу хвороби, заявили виробники, зазначивши, що це означає, що її можна використовувати і для боротьби з південноафриканською варіацією захворювання.

Нині Novavax планує виготовляти вакцину на восьми виробничих майданчиках, зокрема в Індії. Як припускають у компанії, вони зможуть подати на реєстрацію у США свій препарат уже в травні цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступними після медиків щепитимуть осіб літнього віку, - Ляшко

28 грудня 2020 року Novavax почала у США фінальну стадію випробувань своєї вакцини проти COVID-19.

5 лютого голова українського МОЗ Степанов повідомив, що Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин від AstraZeneca і Novavax, а пізніше заявив ще про 5 млн доз вакцини Novavax - загалом в Україні очікують отримати до 15 млн доз цього препарату.