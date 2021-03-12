Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу поблизу Новозванівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС

Минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Пищевик, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Окупанти застосували по наших воїнах гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав осколкового поранення. Стан його здоров’я - задовільний. Бійця доставили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на дії противника українські воїни дали адекватну відповідь.

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"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Метою дій окупантів, як і у попередні дні, було провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь та подальшого звинувачення в обстрілах населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій. Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій у районі населених пунктів Золоте 4 та Новозванівка Луганської області, які були спрямовані на реалізацію чергового інформаційного кейсу антиукраїнської спрямованості. У підсумку, створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ.

Українська сторона СЦКК наголошує, що Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що від початку поточної доби, 12 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту ПІСКИ збройні формування Російської Федерації відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - резюмували в пресцентрі ОС.





