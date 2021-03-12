В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 843 особи;
летальних випадків – 230;
одужало – 4 630 осіб;
здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 438 468 осіб;
одужало - 1 214 876 осіб;
летальних випадків – 27 915;
проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях", - розповів Степанов.