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В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб

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В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 03госпіталізовано – 3 843 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 03летальних випадків – 230;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 03одужало – 4 630 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 03здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 08захворіло – 1 438 468 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 08одужало - 1 214 876 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 08летальних випадків – 27 915;

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб 13

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Топ коментарі

  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Нет. Просто всё: надо вакцину впаривать, любыми способами.
  • Меркава
    Освіту взагалі треба прибрати, розвелося розумників - ні в Бога, ні в чорта не вірять.
  • Yuriy Smith
    Совершенно верно! Еретиков которые не верят что планете да и Вселенной 7000 лет - привселюдно сжечь, а тех которые не верят шо сотона очень злая, так как убила чудовищное кол-во людей, аж 10 триллионов особей, а Яхве очень добрый, т.к. убил всего то лишь десятки миллионов, плюс все живое - четвертовать и только потом сжечь - пусть дети смотрят и растут прилежными рабами Яхве, как и всякий нормальный человек. Надо идти приложиться к засушенному куску святого старца ********** Гваделупского - уздоровителя дикарей(путем их сжигания)
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