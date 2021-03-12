В Україні за добу від COVID-19 померли 230 осіб, зафіксовано 12 946 випадків зараження, одужали 4630 осіб

За минулу добу в Україні виявлено 12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 843 особи;

летальних випадків – 230;

одужало – 4 630 осіб;

здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).

Також читайте: Вакцина Novavax ефективна проти звичайного штаму коронавірусу на 96%, проти "британського" - на 86%. Україна може отримати до 15 млн доз препарату

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 438 468 осіб;

одужало - 1 214 876 осіб;

летальних випадків – 27 915;

проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях", - розповів Степанов.





