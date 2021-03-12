Єврокомісія розглядає можливість запровадження електронних віз на в'їзд у ЄС

Європейська Комісія оголосила про початок громадських консультацій, головною метою яких є оцінка можливості запровадження електронних віз на в'їзд в ЄС для громадян третіх країн, замість паперових "стікерів", які зараз проставляються в паспортах іноземців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ", така інформація оприлюднена в четвер на сайті Європейської Комісії.

"Єврокомісія розпочала сьогодні громадські консультації з переведення візових процедур на цифрову основу. Люди, які подаватимуть заявку на отримання віз, представники туристичної галузі, інші зацікавлені суб’єкти, а також широка громадськість запрошені до участі. Зміни, які наразі розглядаються, включають запровадження цифрової візи, яка замінить паперовий візовий стікер, який використовується зараз, та дозволить всім, хто планує подорожі до ЄС, подавати заявки на отримання віз повністю у режимі онлайн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, непаперова та безконтактна процедура дозволить заощадити час та гроші для людей, які планують подорожі, а також для консульських установ, водночас забезпечуючи високий рівень безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Ця ініціатива повністю відповідає наміру Єврокомісії модернізувати та перевести в "цифру" більшість громадських послуг в Євросоюзі.

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Згадані громадські консультації триватимуть від 11 березня до 3 червня. Свої пропозиції за результатами цього обговорення Єврокомісія представить до кінця 2021 року. Оновлений Пакт ЄС з міграції та притулку визначає завдання повної цифровізації візових процедур до 2025 року.

Як повідомлялося, безвізовий режим поїздок у країни Євросоюзу мають громадяни Чорногорії, Сербії та Північної Македонії з грудня 2009 року. Албанія та Боснія і Герцеговина отримали безвізовий режим з ЄС у кінці 2010 року. Для Молдови режим безвізових поїздок до ЄС був відкритий у квітні 2014 року, для громадян Грузії – у березні 2017 року, і для громадян України – у червні 2017 року.