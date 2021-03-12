Для боротьби з дитячим суїцидом потрібна системна робота. Найбільшу небезпеку являють не соцмережі, а байдужість дорослих, - Геращенко

Найбільшу небезпеку для дитини являють не соціальні мережі, а байдужість дорослих - батьків і вчителів.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив напередодні ввечері в ефірі програми "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Найголовніша проблема - це відсутність уваги до дитини. Батьки роблять кар’єру або займаються собою чи своїми проблемами, забуваючи, що поряд із ними зароджується нова особистість, у якої є свої проблеми в школі, з першим коханням тощо. Коли батьки цього не помічають, діти можуть знайти собі в інтернеті певну гру, яка починає їх розважати, яка і призводить щонайменше до травм, а то і самогубства", - розповів заступник міністра внутрішніх справ.

Антон Геращенко наголосив, що поліція робить усе можливе, щоб запобігати таким випадкам, але правоохоронці не в змозі самостійно боротися з дитячими суїцидами. Потрібна системна робота батьків, школи та правоохоронної системи.

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"Перш за все звертаю увагу батьків, сотень тисяч вчителів, будь ласка, поставтеся серйозно до того, що діти починають замикатися у собі. Віднесіться серйозно, якщо хтось в класі сказав, що дитина має суїцидальні наміри. У наших школах є дитячі психологи, вони повинні заглиблюватися в кожне таке питання, оскільки в масштабах всієї країни рахунок самогубств дітей йде на декілька сотень в рік. А спроб скоїти суїцид - під тисячу", - зазначив заступник міністра.

За його словами, правоохоронці викрили і припинили діяльність деяких груп смерті. Такі групи створюють, як правило, люди з ненормальною психікою, які хочуть самостверджуватися шляхом вказівок через соціальні мережі нестійким несформованим особистостям.

"І саме ті діти, які не відчувають підтримки батьків, знаходять в соцмережах суїцидальні групи і починають грати в так звану гру, де їх просять нанести порізи на тілі, а потім і зовсім стрибнути дитині з даху", - зазначив він.

Заступник міністра також закликав громадян, в разі виявлення в мережі Інтернет так званих "груп смерті" або відеороликів, що містять заклики до дітей зловживати алкогольними напоями чи наркотичними речовинами, схиляння до суїциду, - надсилати таку інформацію до Департаменту кіберполіції Національної поліції України на електронну пошту [email protected], або звертатися на гарячу лінію кіберполіції 0800-505-170.