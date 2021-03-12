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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8859 осіб, загалом - 38 237, - МОЗ

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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8859 осіб, загалом - 38 237, - МОЗ
За минулу добу найбільшу кількість щеплень зробили в Київській області - 950.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Від початку кампанії щеплено 38 237 оcіб, із них отримали 1 дозу – 38 237 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб. За 11 березня 2021 року щеплено 8859 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8859 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб", - йдеться в повідомленні.

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"За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Київській області (950 щеплень), за весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4114 щеплень), найменша - в Чернігівській області (626 щеплень)", - додали в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8859 осіб, загалом - 38 237, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8859 осіб, загалом - 38 237, - МОЗ 02

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    да, хорошие темпы..., к тому времени, когда до меня дойдет очередь, дай бог вспомнить, от чего эта вакцина...
  • Олег Куницин
    Только ЗЕленые ушлепки могут выдавать полный провал за достижение и победу. А что? Для ЗЕбыдла пойдет. ЗЕскоту можно любой дерьмо скормить выдав его за конхвету. Главное Зекарлику прокукарекать хриплым голосом и все, любое гэ для его лохтората превращается в вполне питательную субстанцию. Самый некомпетентный и коррумпированный недоминистр здравоохранения Степанов планирует выйти на 10000 вакцинаций в день!!! Только планирует!!! А так как нужно прививаться два раза, то нужно более 16 лет(!!!), тобы привить 30 млн. украинцев. А это значит, что Украина не будет привита ни-ког-да!!! И все молчат, всем по.уй. Во Франции за день сделали более 200 ТЫСЯЧ, прививок, хотят увеличить до 500 ТЫСЯЧ, и планируют вакцинировать всю страну до лета!!! В это время в место того чтобы открывать дополнительные прививочные пункты ЗЕшваль продолжает распиливать бюджет на "большой стройке".
  • Alexey Zavidovsky
    Минздрав Украины настоятельно рекомендует: "Глубоко дышите через член!"
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