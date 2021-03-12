За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 8859 осіб, загалом - 38 237, - МОЗ

За минулу добу найбільшу кількість щеплень зробили в Київській області - 950.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Від початку кампанії щеплено 38 237 оcіб, із них отримали 1 дозу – 38 237 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб. За 11 березня 2021 року щеплено 8859 осіб, із них вакциновано 1 дозою – 8859 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб", - йдеться в повідомленні.

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"За добу найбільшу кількість щеплених зафіксовано в Київській області (950 щеплень), за весь період кампанії з вакцинації найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4114 щеплень), найменша - в Чернігівській області (626 щеплень)", - додали в МОЗ.



