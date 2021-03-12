Байден хоче відсвяткувати 4 липня "День незалежності США від коронавірусу"

Президент США Джо Байден висловив надію, що 4 липня Штати зможуть "відзначити незалежність" від COVID-19, якщо люди будуть вакциновані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Якщо ми зробимо це разом, до 4 липня, є хороший шанс, що ви, ваша сім'я і друзі зможете зібратися на задньому дворі або в вашому районі, приготувати їжу або приготувати барбекю і відсвяткувати День незалежності", - зазначив президент США.

Байден додав, що країна зможе відзначити не тільки День незалежності, а й "незалежність від цього вірусу".

Зазначається, що в рамках планів з розширення вакцинації кількість місць, де люди можуть бути вакциновані, буде збільшено з залученням ветеринарів і стоматологів з числа тих, кому також дозволено вакцинувати людей.

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Байден поставив мету зробити 100 мільйонів щеплень до 100-го дня свого перебування на посаді, в своєму зверненні він сказав, що ця мета буде досягнута на 60-й день.