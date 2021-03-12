Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 119,1 млн, кількість жертв 2,64 млн. Тільки за останню добу померли 9,6 тис. осіб

Станом на ранок 12 березня у світі зареєстрували 477 361 новий випадок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 9 637 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 119 133 518 випадків інфікування, з них 477 361 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 642 022 особи, з них 9 637 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 94,7 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.







Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7.