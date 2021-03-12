COVID-19 продовжує набирати агресивність і бореться з усіма заходами, які проти нього застосовують, - Ляшко

У МОЗ прогнозують зменшення кількості захворюваності на COVID-19, "але є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санлікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Коли ми говорили і запроваджували карантин зимовий, ми говорили, він потрібен для того, щоб спокійніше пройти зростання захворюваності, яке прогнозується на середину-кінець лютого. Це ми бачимо сьогодні, що зростання відбулося, наші прогнози, на жаль, також справдилися. Хотілося б, щоб цього зростання не було. Але що буде далі? Далі буде, потенційно ми розраховуємо на зменшення кількості випадків, але є декілька змінних, які можуть впливати на цей процес. Ці змінні стосуються самого вірусу", - зазначив головний санлікар.

Ляшко зауважив, що COVID-19 продовжує набирати агресивності.

"Продовжує боротися з усіма заходами, які проти нього застосовують, і буквально днями опублікована стаття, що британський штам коронавірусу має ще більшу летальність, окрім того, що він набагато швидше передається від людини до людини", - додав головний санлікар.

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