Не відповідають правилам пожежної безпеки: рятувальники Херсонщини просять суд закрити три будинки для літніх людей та чотири готелі
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС у Херсонській області Володимир Бєляєв.
"За результатами перевірок ми можемо стверджувати, що немає жодного закладу на території області (з перевірених. – Ред.), який би повною мірою відповідав правилам пожежно-техногенної безпеки… Нашою службою подано сім позовних заяв на припинення експлуатації – це три будинки для літніх людей і чотири готелі", - зазначив Бєляєв.
Це, зокрема, один приватний будинок для догляду за літніми людьми в Херсоні, де немає елементарних засобів протипожежного захисту, системи протипожежного захисту, у неналежному стані шляхи евакуації. Так само є питання до Високопільського територіального центру соціального обслуговування і до стаціонарного відділення для постійного проживання непрацездатних літніх громадян та людей з інвалідністю в селі Стрілкове Генічеського району. Також не відповідають безпековим нормам чотири готелі – тому рятувальники доводитимуть у суді, що ці об’єкти мають бути закриті.
Як зазначалося на брифінгу, важливо звернути увагу органів місцевого самоврядування, у віданні яких є заклади для людей з інвалідністю та для літніх людей, про необхідність виділення коштів на протипожежні заходи – обладнання автоматичною пожежної сигналізацією, приведення у належний стан електромереж, джерел водопостачання, утримання цього всього у належному стані.
За словами Бєляєва, для перевірки визначили 121 об’єкт – це, зокрема, 89 готелів, 4 хостели, 3 пансіонати, 25 будинків для літніх людей та осіб з інвалідністю. Але є результати зі складанням відповідних актів і приписів на усунення порушень законодавства лише щодо 100 об’єктів. А от щодо 21 закладу перевірки не змогли здійснити: є ті, що наразі не працюють, у переважній більшості це готелі, але й такі заклади, які взагалі не хочуть допускати перевірок, наприклад, готельний комплекс "Грінстоун" у Херсоні, зазначив рятувальник.
Як розповіли під час брифінгу, запроваджується система єдиного Інспекційного порталу, яка наразі працює у пілотному режимі, де можна дізнатися про планові та позапланові перевірки, ознайомитися з актами перевірок.
"Можна дізнатися, чи підпадає об’єкт під перевірку, чи перевірявся раніше, які були недоліки", - зазначив Беляєв.
Нагадаємо, 21 січня в будинку для літніх людей у Харкові сталася пожежа, яка забрала життя 15 людей. Дев'ятьох осіб вдалося врятувати, проте згодом 80-річний чоловік помер у лікарні. Будинок для літніх людей був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті.