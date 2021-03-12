Планується візит делегації Нацгвардії штату Каліфорнія в Україну для обміну досвідом, - пресслужба НГУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НГУ.
Зокрема зазначається, що сторони обговорили перспективи проведення заходів з підготовки офіцерського та сержантського складу Національної гвардії України нацгвардійцями Каліфорнії.
"Через пандемію COVID-19 у 2020 році, на жаль, було скасовано низку важливих спільних заходів. Проте їх реалізація все ж відбудеться з покращенням епідеміологічної ситуації. Вакцинація наших військовослужбовців вже розпочалася, тож ми готові поновити наше співробітництво з Україною на попередньому рівні, і навіть розширювати його", – зазначив Девід Болдвін.
Він запевнив, що планування спільних заходів з Нацгвардією України на наступні два роки вже розпочато. Особлива увага націлена на планування розвитку Нацгвардії України в довгостроковій перспективі і на підготовку офіцерів штабу.
Також досягнуто домовленості, що делегація Нацгвардії Каліфорнії на чолі з командувачем здійснить візит в Україну найближчим часом.
Командувач НГУ подякував за стійку позицію уряду Сполучених Штатів Америки в підтримці сектору безпеки і оборони України і надання матеріально-технічної допомоги як Збройним Силам України, так і Національній гвардії України.
Балан зауважив про вагомість співробітництва із Національною гвардією штату Каліфорнія в межах Державної програми партнерства (SPP) та запропонував започаткування співробітництва між Бригадою швидкого реагування НГУ та 79-ю піхотною бригадою Нацгвардії Каліфорнії з метою обміну досвідом, участі у спільних навчаннях та спільного виконання службово-бойових завдань у майбутньому.
"Лише з 2014 року Національною гвардією Каліфорнії було проведено 21 спільний захід з Національною гвардією України. Це заходи, які пов’язані з розвитком сержантського складу та підготовкою офіцерів штабів рівня батальйон-бригада з питань процесу ухвалення військових рішень. Важливе значення мала спільна робота щодо реформування системи управління НГУ з метою досягнення взаємосумісності з військовими формуваннями держав-членів НАТО", – зазначив Балан.
У ході зустрічі також було обговорено питання подальшого реформування Національної гвардії України для досягнення взаємосумісності з військовими формуваннями держав-членів НАТО, розвитку Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів НГУ, а також започаткування проєктів технічної допомоги.