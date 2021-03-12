Планується візит делегації Нацгвардії штату Каліфорнія в Україну для обміну досвідом, - пресслужба НГУ

Командувач Національної гвардії України Микола Балан провів робочу онлайн-зустріч із генерал-ад'ютантом Національної гвардії штату Каліфорнія Девідом Болдвіном, під час якої обговорювалися напрями подальшої співпраці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НГУ.

Зокрема зазначається, що сторони обговорили перспективи проведення заходів з підготовки офіцерського та сержантського складу Національної гвардії України нацгвардійцями Каліфорнії.

"Через пандемію COVID-19 у 2020 році, на жаль, було скасовано низку важливих спільних заходів. Проте їх реалізація все ж відбудеться з покращенням епідеміологічної ситуації. Вакцинація наших військовослужбовців вже розпочалася, тож ми готові поновити наше співробітництво з Україною на попередньому рівні, і навіть розширювати його", – зазначив Девід Болдвін.

Він запевнив, що планування спільних заходів з Нацгвардією України на наступні два роки вже розпочато. Особлива увага націлена на планування розвитку Нацгвардії України в довгостроковій перспективі і на підготовку офіцерів штабу.

Також досягнуто домовленості, що делегація Нацгвардії Каліфорнії на чолі з командувачем здійснить візит в Україну найближчим часом.

Командувач НГУ подякував за стійку позицію уряду Сполучених Штатів Америки в підтримці сектору безпеки і оборони України і надання матеріально-технічної допомоги як Збройним Силам України, так і Національній гвардії України.

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Балан зауважив про вагомість співробітництва із Національною гвардією штату Каліфорнія в межах Державної програми партнерства (SPP) та запропонував започаткування співробітництва між Бригадою швидкого реагування НГУ та 79-ю піхотною бригадою Нацгвардії Каліфорнії з метою обміну досвідом, участі у спільних навчаннях та спільного виконання службово-бойових завдань у майбутньому.

"Лише з 2014 року Національною гвардією Каліфорнії було проведено 21 спільний захід з Національною гвардією України. Це заходи, які пов’язані з розвитком сержантського складу та підготовкою офіцерів штабів рівня батальйон-бригада з питань процесу ухвалення військових рішень. Важливе значення мала спільна робота щодо реформування системи управління НГУ з метою досягнення взаємосумісності з військовими формуваннями держав-членів НАТО", – зазначив Балан.

У ході зустрічі також було обговорено питання подальшого реформування Національної гвардії України для досягнення взаємосумісності з військовими формуваннями держав-членів НАТО, розвитку Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів НГУ, а також започаткування проєктів технічної допомоги.