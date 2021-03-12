Таїланд призупинив використання вакцини AstraZeneca через інформацію про тромби
Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.
Вакцинація препаратом AstraZeneca повинна була початися в Таїланді сьогодні, 12 березня. Першим щеплення мав отримати прем'єр-міністр країни.
Зазначається, що близько 5 мільйонів європейців вже отримали вакцину AstraZeneca. З цього числа в 30 випадках зафіксували "тромбоемболічні події" або розвиток тромбів.
Радник національного комітету з вакцин проти COVID-19 Таїланду Піясакол Саколсатаядорн зазначив, що вакцинація тайців повинна бути безпечною і "не потрібно поспішати".
"Хоча якість AstraZeneca хороше, деякі країни попросили відстрочку. Ми відтермінуємо теж", - сказав Піясакол Саколсатаядорн, пише The Guardian.
Як повідомлялося, 11 березня низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія і Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про нібито утворення тромбів.
Європейське агентство лікарських засобів 11 березня заявило, що вакцинація препаратом від COVID-19 компанії AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів, застосування вакцини можна продовжувати.